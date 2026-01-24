English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Neyyattinkara Infant Death: നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ ഒരു വയസുകാരനെ മർദ്ദിച്ചത് ഉറക്കം നഷ്ടമായതിന്റെ ദേഷ്യത്തില്‍, മുൻപും അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു

Neyyattinkara Infant Death Case: വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഷിജിലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ കടുത്ത മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:57 AM IST
  • ഒരിക്കൽ ഷിജിൽ കൈ തിരിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലിന് പൊട്ടൽ വരെ സംഭവിച്ചിരുന്നു
  • പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വയറ്റിലേറ്റ മാരകമായ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസ്സുകാരൻ ഇഹാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പിതാവ് ഷിജിലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി അമ്മ കൃഷ്ണപ്രിയ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഷിജിലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ കടുത്ത മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു.

പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പോലും തനിക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പീഡനവിവരങ്ങൾ ആരെയും അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ഷിജിൽ തന്റെ ഫോൺ മനഃപൂർവം കേടുവരുത്തിയതായും സംശയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അയാളുടേത്.

ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം പുതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക, കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ക്രൂരതകൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഷിജിൽ കൈ തിരിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലിന് പൊട്ടൽ വരെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞ് തന്റേതല്ലെന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഷിജിൽ, കുഞ്ഞിനെ തന്നിൽ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു.

സ്നേഹത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് വാശിയോടെയാണ് അയാൾ കുഞ്ഞിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. കുട്ടി കരയുന്നത് ഷിജിലിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. രാത്രി കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ പീഡിപ്പിച്ചു.

ബൈക്കിൽ കുഞ്ഞുമായി പോകുമ്പോൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അമിതവേഗത കാണിച്ചിരുന്നതായും കൃഷ്ണപ്രിയ ഓർക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും കുഞ്ഞിനോട് കടുത്ത വിവേചനമാണ് കാട്ടിയിരുന്നത്. ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങി നൽകാതിരുന്ന ഷിജിൽ, പിന്നീട് അപ്രതീക്ഷിതമായി ബിസ്കറ്റും ബണ്ണും നൽകിയത് ദുരൂഹതയുണർത്തുന്നു.

സംഭവദിവസം ബിസ്കറ്റും മുന്തിരിയും കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടി കുഴഞ്ഞുവീണെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിലും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വയറ്റിലേറ്റ മാരകമായ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി. സ്വന്തം ഉറക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതിലുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് ഷിജിൽ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും പേടിയോടെയാണ് ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാട്ടിയ ഒരാളെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലെന്നും കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു.

