കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ യുഎപിഎ കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായ 6 പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻഐഎ. പിഎഫ്ഐ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ആറ് പേരെ തേടിയാണ് കൊച്ചി എൻഐഎ യൂണിറ്റ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എറണാകുളം മുപ്പത്തടം സ്വദേശി അബ്ദുൽ വഹാബ്, പട്ടാബി സ്വദേശി കെ അബ്ദുൽ റഷീദ്, വൈപ്പിൻ സ്വദേശി ടിഎ അയൂബ് എന്നിവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും പാലക്കാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മൻസൂറിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം നീറിക്കോട് സ്വദേശി യാസർ അറാഫത്തിനെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ തേടി നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി കളമശ്ശേരി എൻഐഎ ഓഫീസിലോ info.koc.nia@gov.in എന്നീ മെയിൽ ഐഡിയിലോ 0484 2349344, 9497715294 എന്നീ ഫോൺ നമ്പരുകളിലേക്കുമാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടത്.
