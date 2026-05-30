/NIA Raid: മലപ്പുറം ചെമ്മാട് വൻതോതിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടിയ കേസ്; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

Explosives Seized Case: ലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
മലപ്പുറം: ചെമ്മാട് വൻതോതിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാസർകോട് കടുമേനി സ്വദേശിയായ ജോർജിന്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ക്വാറി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന വ്യാജേന ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടുന്നത്.
ഉള്ളി ചാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ അതീവ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മുക്കം സ്വദേശികളായ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുമായി ബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രതികളുടെ പശ്ചാത്തലവും മുൻനിർത്തിയാണ് എൻഐഎ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രതികളിലൊരാളുടെ ഭാര്യവീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം വണ്ടൂരിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്വാറി ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചതെന്ന് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും, ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് എൻഐഎ വിശദമായ പരിശോധനകളിലേക്ക് കടന്നത്.
കേസിലെ പ്രതിയായ മുക്കം സ്വദേശി ഹാരിസിന്റെ വസതിയിലും ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ബ്രിക്സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. മുൻപ് വലിയ അളവിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് റെയ്ഡിന്റെ ലക്ഷ്യം.
