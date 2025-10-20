English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Palakkad Student Death:ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം; അധ്യാപിക മർദിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കുടുംബം

Palakkad Student Death:ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം; അധ്യാപിക മർദിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കുടുംബം

കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ ആരോപണവുമായ് അർജുൻ്റെ കുടുംബം. ഒരു വർഷം മുൻപ് അർജുനെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മർദിച്ചതായും, അതിന് തെളിവുള്ളതായും പിതാവ് ജയകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

Palakkad Student Death:ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം; അധ്യാപിക മർദിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കുടുംബം

പാലക്കാട്: കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ ആരോപണവുമായ് അർജുൻ്റെ കുടുംബം. ഒരു വർഷം മുൻപ് അർജുനെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മർദിച്ചതായും, അതിന് തെളിവുള്ളതായും പിതാവ് ജയകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തി.  ക്ലാസിലെ മറ്റ് കുട്ടികളെ അധ്യാപിക സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയുടെ ശബ്ദ സംഭാഷണവും കുടുംബം പുറത്തു വിട്ടു. 
പാലക്കാട് പല്ലൻചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയായ അർജുൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന്, മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അർജുൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ ആശക്കെതിരെ പരാതിയുമായ് കുടുംബവും, മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും രംഗത്തെത്തി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുട്ടികൾ അയച്ച മെസ്സേജിനെതിരെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും ജയിലിൽ അടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അധ്യാപിക ആശ അർജുനെ 
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രൂക്ഷമായോടെ കണ്ണാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെയും ആരോപണവിധേയയായ അധ്യാപികയെയും സ്കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ് സസ്പെൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. 

