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Nipah Alert: നിപ വ്യാപനം തടഞ്ഞെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 ഷിഗെല്ല കേസുകൾ കൂടി

Nipah Alert: കോഴിക്കോട് നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ വിജയത്തിലേക്കെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 22, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:59 PM IST
Nipah Alert: നിപ വ്യാപനം തടഞ്ഞെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 ഷിഗെല്ല കേസുകൾ കൂടി
Image Credit: K Muraleedharan | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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