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Nipah in Kerala: 2018 ൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്... പിന്നെ, പതിയെ കീഴടങ്ങിയ നിപ; മരണവൈറസിനെ കേരളം തടഞ്ഞിട്ടതെങ്ങനെ

Nipah in Kerala: 2018 ൽ ആദ്യത്തെ തവണ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഏഴാം തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിപ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 11, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:52 PM IST
Nipah in Kerala: 2018 ൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്... പിന്നെ, പതിയെ കീഴടങ്ങിയ നിപ; മരണവൈറസിനെ കേരളം തടഞ്ഞിട്ടതെങ്ങനെ
Image Credit: Nipah Virus Outbreaks in Kerala | Image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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2018 ൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്... പിന്നെ, പതിയെ കീഴടങ്ങിയ നിപ; മരണവൈറസിനെ കേരളം തടഞ്ഞതെങ്ങനെ
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