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നിപയിൽ ആശ്വാസം; ഷിഗെല്ലയിൽ ആശങ്ക, ഇന്ന് 19 പുതിയ കേസുകൾ

കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ജൂൺ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:00 PM IST
നിപയിൽ ആശ്വാസം; ഷിഗെല്ലയിൽ ആശങ്ക, ഇന്ന് 19 പുതിയ കേസുകൾ

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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