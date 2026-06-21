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Shigella in Kerala: നിപ നിയന്ത്രണവിധേയം; ഷിഗെല്ലയിൽ ആശങ്ക, ഇന്ന് 7 പേർക്ക് രോഗബാധ

Shigella in Kerala: കോഴിക്കോട് 2, തിരുവനന്തപുരം 2, തൃശൂർ 1, മലപ്പുറം 1, വയനാട് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 21, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:58 PM IST
Shigella in Kerala: നിപ നിയന്ത്രണവിധേയം; ഷിഗെല്ലയിൽ ആശങ്ക, ഇന്ന് 7 പേർക്ക് രോഗബാധ

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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