/Nipah Virus: പനിയെന്ന് കരുതി തള്ളരുത്; നിപയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കേരളത്തിൽ നിപ വൈറസ് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള വൈറസ് രോഗമാണ് നിപ. രോഗബാധയുടെ തുടക്കത്തിൽ സാധാരണ വൈറൽ പനിയെപ്പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പലരിലും കാണപ്പെടുന്നത്. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ: പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം, തൊണ്ടവേദന
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ഛർദ്ദി, തലകറക്കം
ഗുരുതര ഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ: അമിതമായ, മയക്കം,ആശയക്കുഴപ്പം,ബോധക്ഷയം,അപസ്മാരം, തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന എൻസെഫലൈറ്റിസ്
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം നാല് മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലരിൽ ഈ കാലയളവ് കൂടുതൽ നീളാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു. രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായവരും നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചവരും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലും ഉടൻ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വവ്വാലുകൾ കടിച്ചോ ഭാഗികമായി ഭക്ഷിച്ചോ ഉപേക്ഷിച്ച പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പനി, തലവേദന, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഉടൻ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കണം. രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും രോഗവ്യാപനവും തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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