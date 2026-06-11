/Nipah Vs Covid 19: കോവിഡിനേക്കാളും എച്ച്എംപിവിയേക്കാളും ഭയക്കണോ നിപ്പയെ? വില്ലൻ വൈറസുകളുടെ താരതമ്യം...

ബാക്ടീരിയങ്ങൾ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളേക്കാൾ ആരോഗ്യ മേഖലയെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വൈറസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രോഗവ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പല പുതിയ വൈറൽ രോഗങ്ങൾ ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ്-19 ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോൾ, ഹ്യൂമൻ മെറ്റാന്യൂമോവൈറസ് (HMPV) പോലെയുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന പേര് ഒരുപക്ഷേ, നിപ വ വൈറസ് തന്നെ ആയിരിക്കും.
എന്നാൽ കോവിഡ്-19, എച്ച്എംപിവി തുടങ്ങിയ മറ്റ് വൈറസ് ബാധകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിപ എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ്? എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ? പരിശോധിക്കാം
മരണനിരക്കിൽ 'നിപ' ഒന്നാമൻ; വ്യാപനത്തിൽ പിന്നിൽ
വൈറസുകൾ എത്രത്തോളം അപകടകാരികളാണ് എന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് അതിന്റെ വ്യാപന ശേഷിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് മരണ നിരക്കും. ഇവിടെ നിപ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപന ശേഷി കുറവാണ്. എന്നാണ് മരണ നിരക്ക് മറ്റ് വൈറസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്നതാണ്.
വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
1. മരണനിരക്ക്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെകണക്കനുസരിച്ച് നിപ ബാധിക്കുന്ന 100 പേരിൽ 40 മുതൽ 75 വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ മരണനിരക്ക് 1 മുതൽ 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു. എച്ച്എംപിവി സാധാരണയായി ഒരു സാധാരണ പനി പോലെ വന്ന് മാറുമെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ചിലപ്പോൾ മരണകാരണമാകാറുണ്ട്.
2. വ്യാപനം: കോവിഡും എച്ച്എംപിവിയും വായുവിലൂടെ അതിവേഗം പടരും. അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് ഒരു മഹാമാരിയായി മാറിയത്. എന്നാൽ നിപ അങ്ങനെയല്ല. ഈ വൈറസ് വായുവിലൂടെ അത്ര വേഗത്തിൽ പടരില്ല. രോഗബാധിതരായ വവ്വാലുകൾ, പന്നികൾ എന്നിവയുമായോ, രോഗിയുടെ ശരീരദ്രവങ്ങളുമായോ (ഉമിനീർ, രക്തം) നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരിലേക്ക് മാത്രമേ നിപ പടരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിപ നിയന്ത്രണം താരതമ്യേന സങ്കീർണത കുറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയാം.
3. ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും: ശ്വാസകോശത്തെയാണ് കോവിഡും എച്ച്എംപിവിയും പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ന്യുമോണിയ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ നിപ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം തലച്ചോറിനേയും ബാധിക്കും തലച്ചോറിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കുകയും അപസ്മാരം, അബോധാവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും ഇത് നയിച്ചേക്കാം.
വാക്സിനുകളും ചികിത്സയും
കോവിഡിനെതിരെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർ ഏറെക്കുറേ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എച്ച്എംപിവിക്കും കൃത്യമായ ചികിത്സ സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ നിപ വൈറസിനെതിരെ നിലവിൽ അംഗീകകൃത വാക്സിനുകളോ പ്രത്യേകമായി നിർമിച്ച ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ ഇല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീവ്രപരിചരണം നൽകുക മാത്രമാണ് നിലവിലെ ചികിത്സ സാധ്യത.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.