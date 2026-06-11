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Nipah Vs Covid 19: കോവിഡിനേക്കാളും എച്ച്എംപിവിയേക്കാളും ഭയക്കണോ നിപ്പയെ? വില്ലൻ വൈറസുകളുടെ താരതമ്യം...

Nipah Vs Covid 19: രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് നോക്കിയാൽ നിപയേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കോവിഡ് 19. എന്നാൽ നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ മരണ നിരക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 11, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:56 PM IST
Nipah Vs Covid 19: കോവിഡിനേക്കാളും എച്ച്എംപിവിയേക്കാളും ഭയക്കണോ നിപ്പയെ? വില്ലൻ വൈറസുകളുടെ താരതമ്യം...
Image Credit: Nipah, Covid 19 and HMPV Virus | Image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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