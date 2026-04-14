Nithin Raj Death Case: ഡോ എം കെ റാമിനെ പുറത്താക്കും; നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ

കണ്ണൂർ: നിതിൻ രാജ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ഡോ എം കെ റാമിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ. ഇയാൾക്കെതിരെ ഉടൻ കണ്ണൂർ ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
നിതിന്റെ മരണത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പോലീസ് വീഴ്ച ആരോപിച്ച് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് കെഎസ്യു - എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വര്ഗീയ പരാമര്ശം നടത്തുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെയും വാഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതികരണം.
നിതിൻ രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചാലക്കടവ് സ്വദേശിയായ നിതിനെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിതിനെ അധ്യാപകർ മാനസികമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായും കുടുംബം പരാതി ഉന്നയിച്ചു.
മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ആരോപണവിധേയരായ ഡെന്റൽ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ അന്വേഷണവിധേയമായി കോളേജ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവര്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
