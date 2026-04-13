Nithin Raj Death Case: നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം; ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ

നിതിന്റെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജാതി അധിക്ഷേപ‌ത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിതിൻ രാജിന്റെ കുടുംബത്തൊടൊപ്പമാണ് സർക്കാരെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സംഭവത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. നിതിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് നിതിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ശ്യാംരാജ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാമണ് ഡിജിപിക്ക് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

അതിനിടെ നിതിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം കടുക്കുകയാണ്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് കെഎസ്‍യു - എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു. 

അതേസമയം നിതിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാൽ ഓൺലൈൻ വായ്പാസംഘത്തിന്റെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന സംശയവും പോലീസിനുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക ചാറ്റുകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നാണ് നിതിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.  പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ചാറ്റിൽ അടിയന്തിരമായി 8000 രൂപയോളം അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഓൺലൈൻ വായ്പാ സംഘം നിതിന് സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മറുപടിയായി നിതിൻ അയച്ച ചാറ്റും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

