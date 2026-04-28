'പ്രതിഷേധം ആവാം എന്നാൽ അക്രമം പാടില്ല'; ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുള്ള ഹർത്താൽ വേണ്ടെന്ന് നിതിൻ രാജിന്റെ അച്ഛൻ

തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുള്ള ഹർത്താൽ വേണ്ടെന്ന് നിതിൻ രാജിന്റെ അച്ഛൻ. ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആക്ഷൻ കൗണ്സിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ പ്രതികരിച്ച് നിതിൻ രാജിന്റെ പിതാവ്. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുള്ള ഹർത്താൽ വേണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ രാജൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം ആവാം എന്നാൽ അക്രമം പാടില്ലെന്നും രോഗികളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും തടയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹർത്താൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് ജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുതെന്നും നിതിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.
ഹർത്താലിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. സമരാനുകൂലികള് വാഹനങ്ങള് തടഞ്ഞതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതകുരുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻട്രസ് പരീക്ഷ (വിഐടിഇഇഇ) എഴുതേണ്ട വിദ്യാര്ത്ഥികളും ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരുമടക്കം കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തമ്പാനൂര് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ടെര്മിനലിന് മുന്നിൽ പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ തര്ക്കമുണ്ടായി. ബസുകൾ കടത്തി വിടാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതിനെതുടര്ന്നാണ് തര്ക്കമുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് തടഞ്ഞവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.