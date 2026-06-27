/Ansiba Hassan: അൻസിബയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്

കൊച്ചി: നടി അൻസിബ ഹസൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം കടവന്ത്ര സിഐ എറണാകുളം എസ്പിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. അൻസിബയുടെ ഹർജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. അൻസിബ ടിനിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ജൂൺ ഒന്നിനായിരുന്നു. ടിനി ടോം തനിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
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ടിനി ടോമിന്റെ ഡ്രൈവറെ താൻ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും തന്നെയും കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അൻസിബ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ കടുത്ത മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്നും ടിനി ടോമിന്റേത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണെന്നും അൻസിബ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അൻസിബ പോലീസില് പരാതി നല്കിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ടിനി ടോമും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
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