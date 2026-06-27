Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Ansiba Hassan: അൻസിബയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്

Ansiba Hassan: അൻസിബയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്

ടിനി ടോം വ്യക്തിഅധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് അൻസിബ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:29 PM IST
Ansiba Hassan: അൻസിബയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി
Sabarimala gold theft case1 hr ago
2
K Bhagyaraj3 hrs ago
3
Kozhikode3 hrs ago
4
Iran Us War4:02 AM IST
5
Kerala Rain Alert3:06 AM IST