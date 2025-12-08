English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Mamkootathil: നിർബന്ധിത നിയമ നടപടി പാടില്ല; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി 10 ന്

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിർബന്ധിത നിയമ നടപടി വേണ്ടെന്ന് പൊലീസിനോട് കോടതി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:49 PM IST
  • രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ഡിസംബർ പത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
  • തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് .

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിർബന്ധിത നിയമ നടപടി വേണ്ടെന്ന് പൊലീസിനോട് കോടതി.  രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ഡിസംബർ പത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ബംഗളൂരുവിലുള്ള 23 കാരിയായ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി 2023 ൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് .

സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഔട്ട്ഹൌസിൽ കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതിക്കാരി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുത്. തന്നെ ആക്രമിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പരാതിക്കാരി രാഹുലിനോട് കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ചിട്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈംഗിക ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഭയമായിരുന്നതിനാലാണ് വിവരം പുറത്ത് പറയാത്തതെന്നും പരാതിക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തി. ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷവും രാഹുൽ പല തവണ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും അതിജീവിത പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. എസ് പി പൂങ്കഴലിക്കാണ് കേസിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

