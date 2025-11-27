Rahul Mamkootathil: 'കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, നീതിന്യായ കോടതിയിലും ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിലും ബോധ്യപ്പെടും' രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിജീവിത പീഡന പരാതി നൽകിയതിൽ പ്രിതികരിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. 'കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുളള ബോധ്യമുള്ളടത്തോളം കാലം നിയമപരമായി തന്നെ പോരാടും.നീതിന്യായ കോടതിയിലും ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിലും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തും' എന്ന് ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുഷ പ്രതികരിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് നൽകിയ പരാതിയോടൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ തെളിവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.പരാതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകും. പാലക്കാട് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിരചാരണ രംഗത്ത് സജ്ജീവമായിരുന്നു രാഹുൽ. പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് പുറത്ത് വന്നിരുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമാകും.
