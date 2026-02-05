English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതികൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി. ടി.എ. ജോസഫ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 5, 2026, 09:42 AM IST
  • ആരെയും പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടല്ല കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
  • വീഡിയോസന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ജോസഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

CJ Roy Death: നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട, ഇഡിയോ സിബിഐയോ പിന്നാലെയില്ല; വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി

ബെംഗളൂരു: സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണം നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി. ടി.എ. ജോസഫ്. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിത്തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആദായനികുതി വകുപ്പ്, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്നും ആരെയും പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടല്ല കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. വീഡിയോസന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ജോസഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലും ബെംഗളൂരുവും കൊച്ചിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ റോയിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം.ഡിയായ തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് നടന്നുവന്നിരുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നേരിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതികൾ കുറവാണെന്നും സ്ഥലമെടുത്ത് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് മറ്റ് ബിൽഡേഴ്‌സിന് കൈമാറുകയും സംയുക്തമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയുമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

Trump Assassination Attempt: ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് യുഎസ് കോടതി

നേരിട്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 15-20 വർഷമായി കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് താനാണെന്നും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേ നിലയിൽ തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനിക്കും സി.ജെ. റോയിക്കുമെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെയോ ഇ.ഡിയുടെയോ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ടി.എ. ജോസഫ് വീഡിയോയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

CJ Roy DeathConfident Groupസിജെ റോയ്സിജെ റോയിയുടെ മരണംകോൺഫിഡന്റ് ​ഗ്രൂപ്പ്

