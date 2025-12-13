Rahul Mamkootathil: 'എത്ര ബഹളം വെച്ചാലും അവർ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും' യുഡിഎഫ് വിജയത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൌണ്ടിലാണ് രാഹുൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. 'ജനം പ്രബുദ്ധരാണ്..
എത്ര ബഹളം വെച്ചാലും അവർ കേൾക്കേണ്ടത് അവർ കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എത്ര മറച്ചാലും അവർ കാണേണ്ടത് അവർ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും' എന്ന കുറിപ്പും, വിക്ടറി ചിന്ഹവും പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.
കൂടാതെ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കുന്നത്തുമേട് വാർഡിലും യുഡിഎപ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് വിജയിച്ചത്. രാഹുൽ പിന്തുണച്ച യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എം പ്രശോഭ് കേവലം എട്ട് വോട്ടിനാണ് വാർഡിൽ വിജയിച്ചത്.
