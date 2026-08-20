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  • /തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല; അസംബന്ധ വർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല; അസംബന്ധ വർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഹമ്മദ് റിയാസ്

വീണയ്ക്ക് സേവനത്തിന് ലഭിച്ച പണം തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി മറ്റു പലരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്ന വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് റിയാസ്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 20, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:33 PM IST
തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല; അസംബന്ധ വർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഹമ്മദ് റിയാസ്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല; അസംബന്ധ വർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഹമ്മദ് റിയാസ്
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