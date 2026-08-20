/തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല; അസംബന്ധ വർത്തകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആര്എല് മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസംബന്ധമായ വാര്ത്തകള്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എംഎല്എ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്.
തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാല് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമപരമായി നേരിടാനാകുമെന്ന നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റിയാസ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവശങ്ങള് പാര്ട്ടിയും താനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് വീണയ്ക്ക് സേവനത്തിന് ലഭിച്ച പണം തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി മറ്റു പലരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി രണ്ടുതവണ ഫോണിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ചെന്നുമുള്ള വാർത്ത തികച്ചും അസംബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ റിയാസ് തന്റെ ചിത്രം സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വ്യാജ വാർത്തയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.