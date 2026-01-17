Rahul Mamkootathil Bail Rejected: 'ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് മതിയാകും, അറസ്റ്റ് നിയമപരം'; രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം തള്ളിയ വിധി പകർപ്പ് പുറത്ത്

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി വിധിയുടെ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും തിരുവല്ല കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ രാഹുൽ മുമ്പും പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്നും, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ സ്വാധീനിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ലൈംഗിക ബന്ധം ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇരയുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവകരമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദവും കോടതി ശരിവെച്ചു.
മൊഴിയിൽ പരാതിക്കാരി നേരിട്ട് ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വാദം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളിൽ ഓൺലൈൻ മൊഴിയും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പരാതിക്കാരി കോടതിക്ക് നേരിട്ട് ഇ-മെയിൽ അയച്ചിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസിൽ ബാഹ്യസമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന വാദം തള്ളിയ കോടതി, അറസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയുടെ വാദം കോടതി തള്ളി. സമാനമായ മറ്റ് രണ്ട് ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ കൂടി പ്രതിയായ രാഹുൽ ഒരു 'സ്ഥിരം കുറ്റവാളി'യാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം കോടതി ഗൗരവമായി എടുത്തു. ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ എം.എൽ.എ എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തെത്തുടർന്നാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഇതോടെ രാഹുൽ മാവേലിക്കര ജയിലിൽ തുടരും. തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം.
