English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Bail Rejected: 'ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് മതിയാകും, അറസ്റ്റ് നിയമപരം'; രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം തള്ളിയ വിധി പകർപ്പ് പുറത്ത്

Rahul Mamkootathil Bail Rejected: 'ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് മതിയാകും, അറസ്റ്റ് നിയമപരം'; രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം തള്ളിയ വിധി പകർപ്പ് പുറത്ത്

പരാതിക്കാരി നേരിട്ട് ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി തള്ളി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:45 PM IST
  • ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളിൽ ഓൺലൈൻ മൊഴിയും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പരാതിക്കാരി കോടതിക്ക് നേരിട്ട് ഇ-മെയിൽ അയച്ചിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • കേസിൽ ബാഹ്യസമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന വാദം തള്ളിയ കോടതി, അറസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. Vande Bharat Sleeper Train: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ സർവീസ്; ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today January 16: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
11
Horoscope
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Rahul Mamkootathil Bail Rejected: 'ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് മതിയാകും, അറസ്റ്റ് നിയമപരം'; രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം തള്ളിയ വിധി പകർപ്പ് പുറത്ത്

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി വിധിയുടെ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും തിരുവല്ല കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ രാഹുൽ മുമ്പും പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്നും, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ സ്വാധീനിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ലൈംഗിക ബന്ധം ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇരയുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവകരമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദവും കോടതി ശരിവെച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

മൊഴിയിൽ പരാതിക്കാരി നേരിട്ട് ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വാദം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളിൽ ഓൺലൈൻ മൊഴിയും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പരാതിക്കാരി കോടതിക്ക് നേരിട്ട് ഇ-മെയിൽ അയച്ചിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസിൽ ബാഹ്യസമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന വാദം തള്ളിയ കോടതി, അറസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: Medical Error: സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ബാൻഡേജിനുള്ളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയെന്ന പരാതി; അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡിഎംഒ നിർദേശം

ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയുടെ വാദം കോടതി തള്ളി. സമാനമായ മറ്റ് രണ്ട് ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ കൂടി പ്രതിയായ രാഹുൽ ഒരു 'സ്ഥിരം കുറ്റവാളി'യാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം കോടതി ഗൗരവമായി എടുത്തു. ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ എം.എൽ.എ എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തെത്തുടർന്നാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഇതോടെ രാഹുൽ മാവേലിക്കര ജയിലിൽ തുടരും. തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul MamkootathilRahul Mamkootathil Bailരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല

Trending News