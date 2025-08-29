English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vande Bharat Express: വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ? ഇനി 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യാം..!

Vande Bharat Express: വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് തടസ്സരഹിതമായ കറന്റ് ബുക്കിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ തീരുമാനം  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:01 PM IST
  • വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ ഇനി ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും കറന്റ് ബുക്കിങ്ങ് ലഭ്യമാകും

Vande Bharat Express: വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ? ഇനി 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യാം..!

വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ ഇനി മുതൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് തടസ്സരഹിതമായ കറന്റ് ബുക്കിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ തീരുമാനം. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ ഇനി ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും കറന്റ് ബുക്കിങ്ങ് ലഭ്യമാകും. നിലവിൽ, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന എട്ട് വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലാണ് ഈ പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

20631 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, 20632 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – മംഗളൂരു സെൻട്രൽ, 20627 ചെന്നൈ എഗ്മോർ – നാഗർകോവിൽ, 20628 നാഗർകോവിൽ – ചെന്നൈ എഗ്മോർ, 20642 കോയമ്പത്തൂർ – ബംഗളൂരു കാൻ്റ്, 20646 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – മഡ്ഗാവ്, 20671 മധുര – ബെംഗളൂരു കാൻ്റ്, 20677 ഡോ എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ – വിജയവാഡ. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടേത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സന്ദർശിക്കുക. ശേഷം, ലോഗിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് യാത്രാ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. സീറ്റ് ലഭ്യത പരിശോധിച്ച ശേഷം ക്ലാസും ബോർഡിംഗ് പോയിന്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് പേയ്‌മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കി എസ്എംഎസ്, ഇമെയിൽ വഴി തൽക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ഇ-ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vande Bharat ExpressTrain ticketticket bookingIndian Railway

