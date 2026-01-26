English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • NSS-SNDP Alliance: ഐക്യശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം; പിന്മാറി എൻഎസ്എസ്

NSS-SNDP Alliance: ഐക്യശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം; പിന്മാറി എൻഎസ്എസ്

Sukumaran Nair: ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ നടന്ന എൻഎസ്എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 26, 2026, 01:42 PM IST
  • എസ്എൻഡിപിയോട് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്താനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എൻഎസ്എസ് അറിയിച്ചു
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഇരു സമുദായ സംഘടനകളും ഒന്നിക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു

NSS-SNDP Alliance: ഐക്യശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം; പിന്മാറി എൻഎസ്എസ്

കോട്ടയം: എസ്എൻഡിപിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഐക്യനീക്കത്തിൽ നിന്നും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി (എൻഎസ്എസ്) പിന്മാറി. ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ നടന്ന എൻഎസ്എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. ഐക്യശ്രമങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പും പുറത്തിറക്കി.

മുൻകാലങ്ങളിൽ പലതവണ ഐക്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവ പരാജയപ്പെട്ടതും ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് എൻഎസ്എസിന്റെ ഈ പിന്മാറ്റം. സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും പുലർത്തുന്ന 'സമദൂര നിലപാട്' ഐക്യത്തിന് തടസ്സമാണെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മറ്റ് സമുദായങ്ങളോടെന്നപോലെ എസ്എൻഡിപിയോടും സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്താനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എൻഎസ്എസ് അറിയിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഇരു സമുദായ സംഘടനകളും ഒന്നിക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

എൻഎസ്എസുമായുള്ള ഐക്യത്തിന് എസ്എൻഡിപി യോഗം കഴിഞ്ഞദിവസം അംഗീകാരം നൽകുകയും, തുടർ ചർച്ചകൾക്കായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറാനുള്ള എൻഎസ്എസിന്റെ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

