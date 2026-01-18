English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
G Sukumaran Nair: തൃശൂർ പിടിച്ചതുപോലെ എൻഎസ്എസ് പിടിക്കാനാകില്ല; സുരേഷ് ​ഗോപിയെ വിമർശിച്ച് ജി. സുകുമാരൻ നായർ

G Sukumaran Nair Criticises Suresh Gopi: 2015-ൽ സംഘടനയുടെ ബജറ്റ് യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സുരേഷ് ഗോപി അനുവാദമില്ലാതെ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനെ സുകുമാരൻ നായർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

Jan 18, 2026
  • സുരേഷ് ഗോപിയോട് താൻ അവിടെനിന്ന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
  • എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ ബിജെപി നേതാക്കൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ

G Sukumaran Nair: തൃശൂർ പിടിച്ചതുപോലെ എൻഎസ്എസ് പിടിക്കാനാകില്ല; സുരേഷ് ​ഗോപിയെ വിമർശിച്ച് ജി. സുകുമാരൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരം: സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂർ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ എൻഎസ്എസിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

2015-ൽ സംഘടനയുടെ ബജറ്റ് യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സുരേഷ് ഗോപി അനുവാദമില്ലാതെ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനെ സുകുമാരൻ നായർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു ആ സന്ദർശനമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എത്തിയത് താൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെന്നും ഒരു സംഘടനയുടെ പരമാധികാര സഭയായ ബജറ്റ് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയോട് താൻ അവിടെനിന്ന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ ബിജെപി നേതാക്കൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് പലതവണ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ താൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുകുമാരൻ നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ കെ.കെ. രമയെ സന്ദർശിച്ചതിന് സമാനമായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വരവെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

