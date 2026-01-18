NSS - SNDP Alliance: നായർ-ഈഴവ ഐക്യം അനിവാര്യമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ; കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ

ആലപ്പുഴ: നായർ - ഈഴവ ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ അവകാശം പിടിച്ചു പറ്റാനല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. താൻ മുസ്ലീം വിരോധിയല്ല. മറിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗിലെ വർഗീയതയെ ആണ് എതിർക്കുന്നത്. എസ്എൻഡിപി ആദ്യം മുതലെ ഉയർത്തുന്ന വാദമാണ് നായാടി മുതൽ നമ്പൂതിരി വരെ എന്നുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ്.എൻ.ഡി.പി - എൻ.എസ്.എസ് ഐക്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും എൻ.എസ്.എസ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരും വ്യക്തമാക്കി. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ്എൻഡിപി യോഗത്തെ മുൻനിർത്തി ലീഗ് നേതൃത്വം സമരങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും നായർ-ഈഴവ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. സംവരണ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും എൻ.എസ്.എസിനെയും എസ്.എൻ.ഡി.പിയെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചത് ലീഗാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മലപ്പുറം പരാമർശത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നെ വർഗീയ വാദിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ജനുവരി 21ന് ആലപ്പുഴയിൽ ചേരുന്ന ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു.
Kochi Hit and Run: എളമക്കരയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് കാർ നിർത്താതെ പോയി; കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരം, കരളിൽ രക്തസ്രാവം
എന്നാൽ ഐക്യനീക്കം തടഞ്ഞത് മുസ്ലീം ലീഗാണെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പരാമർശത്തെ സുകുമാരൻ നായർ തള്ളുകയാണുണ്ടായത്. മുൻപ് സംവരണ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമായിരുന്നു തടസ്സമെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻ.എസ്.എസിന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമില്ല. അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത സമദൂര നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ മുസ്ലിം വിരോധിയല്ല. ലീഗിനെ വിമർശിക്കുന്നത് മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ലീഗ് എന്നാൽ മുഴുവൻ മുസ്ലീങ്ങളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയത്. സതീശൻ 'ഇന്നലെ പൂത്ത തകര'യാണെന്നും തന്നെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ സതീശന് യോഗ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ, കെ.സി. വേണുഗോപാലോ, എ.കെ. ആന്റണിയോ ആണ് തന്നെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു. കാന്തപുരം പങ്കെടുത്ത വേദിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ സതീശനെ തിരുത്തിയത് ഇതിന് തെളിവാണ്. താൻ കോൺഗ്രസിന് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ ചിലർ തന്നെ ബോധപൂർവ്വം വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ഈഴവ സമുദായത്തെ തകർക്കാനാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു.
