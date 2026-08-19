തിരുവനന്തപുരം: കന്യാകുമാരി കരുങ്കലിലെ ബെത്ലഹേം സ്വകാര്യ നഴ്സിംഗ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനി ആൻസിജി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീജയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന ആൻസിജി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയത്. കോളജിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപിക പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ മാനസികവിഷമത്തിലാണ് താൻ ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആൻസിജിയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ മാർത്താണ്ഡത്തെയും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പെൺകുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് പെൺകുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിലെ മോശം ഭക്ഷണത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആൻസിജിയും പങ്കാളിയായിരുന്നു.
ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും തുടർച്ചയായി പ്രതികാരനടപടികളും മാനസികസമ്മർദവും ചെലുത്തിയിരുന്നതായി മാതാപിതാക്കൾ കരുങ്കൽ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സഹപാഠികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോളജ് അധികൃതർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.
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