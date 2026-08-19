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Nursing Student Death: നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ആന്‍സിജിയുടെ മരണത്തിൽ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറസ്റ്റില്‍

Principal Arrested: ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 19, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:03 AM IST
Nursing Student Death: നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ആന്‍സിജിയുടെ മരണത്തിൽ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറസ്റ്റില്‍
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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