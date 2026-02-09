പത്തനംതിട്ട: നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവല്ല കുറ്റൂർ സ്വദേശി ആരോൺ അനിൽ ജോസിനെയാണ് കിടപ്പുപുരിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ആരോൺ തമിഴ്നാട്ടിലെ നഴ്സിങ് കോളേജിലെ ഒന്നവർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി ആരോൺ മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമിതമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആരോൺ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോണിന്റെ മൊബൈൽ കേടായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുള്ള മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോണിന്റെ അമ്മ കാനഡയിലാണ്. അമ്മ നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാകും സംസ്കാരം.
