Happy Thiruvonam 2025: പൊന്നോണം വന്നെത്തി; ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിനം

തിരുവനന്തപുരം: സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പൂക്കളുവും സദ്യയുമൊക്കെ ഒരുക്കി ഏവരും മാവേലി തമ്പുരാനെ വരവേൽക്കുകയാണ്. കള്ളവും ചതിയുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം. ഓണം അതിഗംഭീരമാക്കാൻ ഏവരും തയാറായി കഴിഞ്ഞു.
അത്തം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളാണ്. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിവസം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കിയും ഓണസദ്യയുണ്ടും തിരുവോണം ഗംഭീരമാക്കാൻ തയാറായി കഴിഞ്ഞു ഓരോ മലയാളിയും.
തിരുവോണദിനത്തിലെ പ്രധാനകാര്യം ഓണസദ്യ തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഓണസദ്യ കഴിക്കും. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഓണക്കളികൾ വലിയ പരിചയം കാണണമെന്നില്ല. അന്യം നിന്നുപോകുന്ന സാംസ്കാരിക വിനോദങ്ങളിലൽ ഒന്നാണ് ഓണക്കളികൾ.
കേരളത്തില് അന്യംനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വിനോദങ്ങളില് ഒന്നുകൂടിയാണ് ഓണക്കളികള്. തിരുവാതിരയും ഓണത്തല്ലും പുലിക്കളിയുമെല്ലാം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. കാലമെത്രമാറിയാലും ഓർമ്മകളുമായി എല്ലാ വർഷവും ഓണമെത്തും.
എല്ലാവർക്കും സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ ഓണാശംസകൾ...
