Happy Thiruvonam 2025: പൊന്നോണം വന്നെത്തി; ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിനം

Thiruvonam 2025: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 5, 2025, 06:31 AM IST
  • തിരുവോണദിനത്തിലെ പ്രധാനകാര്യം ഓണസദ്യ തന്നെയാണ്.
  • കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഓണസദ്യ കഴിക്കും. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഓണ

തിരുവനന്തപുരം: സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പൂക്കളുവും സദ്യയുമൊക്കെ ഒരുക്കി ഏവരും മാവേലി തമ്പുരാനെ വരവേൽക്കുകയാണ്. കള്ളവും ചതിയുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം. ഓണം അതി​ഗംഭീരമാക്കാൻ ഏവരും തയാറായി കഴിഞ്ഞു. 

അത്തം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളാണ്. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിവസം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കിയും ഓണസദ്യയുണ്ടും തിരുവോണം ​ഗംഭീരമാക്കാൻ തയാറായി കഴിഞ്ഞു ഓരോ മലയാളിയും.

തിരുവോണദിനത്തിലെ പ്രധാനകാര്യം ഓണസദ്യ തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഓണസദ്യ കഴിക്കും. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഓണക്കളികൾ വലിയ പരിചയം കാണണമെന്നില്ല. അന്യം നിന്നുപോകുന്ന സാംസ്കാരിക വിനോദങ്ങളിലൽ ഒന്നാണ് ഓണക്കളികൾ.

Also Read: Onam 2025: ഓണസദ്യക്ക് എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി

കേരളത്തില്‍ അന്യംനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക വിനോദങ്ങളില്‍ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഓണക്കളികള്‍. തിരുവാതിരയും ഓണത്തല്ലും പുലിക്കളിയുമെല്ലാം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാ​ഗങ്ങളാണ്. കാലമെത്രമാറിയാലും ഓർമ്മകളുമായി എല്ലാ വർഷവും ഓണമെത്തും.

എല്ലാവർക്കും സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ ഓണാശംസകൾ...

