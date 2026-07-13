/Onam 2026: ഓണസദ്യയ്ക്ക് രണ്ട് സാമ്പാർ ആയാലോ? തെക്കൻ സ്റ്റൈലിലും മലബാർ സ്റ്റൈലിലും തയ്യാറാക്കാം...

സാമ്പാർ ഒരിക്കലെങ്കിലും രുചിക്കാത്ത മലയാളി കാണില്ല. ദോശയ്ക്കൊപ്പവും പോറോട്ടയ്ക്കൊപ്പവുമുള്ള സാമ്പാറിന് പ്രത്യേക ആരാധകരുണ്ട്. ഓണം അടുത്തിരിക്കെ സാമ്പാറില്ലാത്ത സദ്യ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? നാട് മാറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാമ്പാറിനുമുണ്ട് പല രുചി. തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും സാമ്പാറിന് രണ്ട് രുചിയാണ്.
എന്തിന് എറെ കേരളത്തിൽ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ പോയാലും കാണാം വ്യത്യസ്തമായ സാമ്പാർ രുചി. തെക്കോട്ട് രണ്ടാം ചോറിനൊപ്പമാണ് സാമ്പാർ വരുന്നതെങ്കിൽ വടക്ക് സദ്യയുടെ ആദ്യ കറി സാമ്പാറാണ്. ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നതിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ. മലബാർ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറിൽ തേങ്ങ ചേർക്കും അതും നല്ല ഇളം ചൂടിൽ വറുത്തരച്ച തേങ്ങ. ഈ രണ്ടുതരം സാമ്പാർ തയ്യാറുക്കുന്ന രീതി നോക്കാം...
സാധാരണ സാമ്പാർ
വടക്കോട്ട് സാമ്പാറിൽ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ വറുത്തരച്ച് കട്ടിയാക്കുമ്പോൾ തെക്കോട്ട് വറുത്തരയ്ക്കാതെ പച്ചക്കറികളുടെയും കായത്തിന്റെയും മണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയാണ് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. തുവരപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ നന്നായി വേവിക്കുക. ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറികളായി മുരിങ്ങക്ക, വഴുതനങ്ങ, കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ, പഴറ് വർഗങ്ങൾ, കായ, ഉള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ വെന്തു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളിയും പിഴിഞ്ഞുവെച്ച പുളിവെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, കായപ്പൊടി എന്നിവ സാമ്പാറിലിട്ട് തീ കുറച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കുക. വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതീയിൽ വറുത്ത് മാത്രം ചേർക്കുക. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം സാമ്പാറിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ
മലബാർ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴുകിയ തുവരപ്പരിപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ചുവെക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്ക, വഴുതനങ്ങ, കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ, പഴറ് വർഗങ്ങൾ, കായ, ഉള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ വെന്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞുവെച്ച പുളിവെള്ളവും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ഉലുവ മൂപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് വറുക്കുക. തേങ്ങ തവിട്ടുനിറം ആകുന്നത് വരെ വറുക്കണം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് ആ ചൂടിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ വെണ്ണ പോലെ ഇവ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഈ അരപ്പ് വേവിച്ച് പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇനി സാമ്പാർ തിളപ്പിക്കരുത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും വറ്റൽമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മൂപ്പിച്ചു സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. രുചികരമായ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ റെഡി.
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