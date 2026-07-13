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Onam 2026: ഓണസദ്യയ്ക്ക് രണ്ട് സാമ്പാർ ആയാലോ? തെക്കൻ സ്റ്റൈലിലും മലബാർ സ്റ്റൈലിലും തയ്യാറാക്കാം...

Onam Special Sambar: വടക്കൻ മലബാർ സാമ്പാറിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സാമ്പാർ. എന്താണ് ഈ സാമ്പാറുകളുടെ പ്രത്യേകത

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 13, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:11 AM IST
Onam 2026: ഓണസദ്യയ്ക്ക് രണ്ട് സാമ്പാർ ആയാലോ? തെക്കൻ സ്റ്റൈലിലും മലബാർ സ്റ്റൈലിലും തയ്യാറാക്കാം...
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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