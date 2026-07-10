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Onam 2026: സദ്യയിലെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാം, എന്താണ് പച്ചടിയും കിച്ചടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അറിയാം...

Onam Recipes: പലർക്കും മാറി പോകുന്ന സദ്യയിലെ പ്രധാനിയായ രണ്ട് വിഭവമാണ് പച്ചടിയും കിച്ചടിയും. എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 10, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:38 PM IST
Onam 2026: സദ്യയിലെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാം, എന്താണ് പച്ചടിയും കിച്ചടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അറിയാം...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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