/Onam 2026: സദ്യയിലെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാം, എന്താണ് പച്ചടിയും കിച്ചടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അറിയാം...

Onam 2026: ഓണത്തെ പൂർണമാക്കുന്നത് സദ്യയിലൂടെയാണ്. 'കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം' എന്നാണല്ലോ? ചൊല്ല്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയായരാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഓണം കൊണ്ടാടുന്നത്. പഴം പപ്പടം അച്ചാർ മുതൽ പായസം മോര് രസം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കറികൾ കൂട്ടിയാണ് അന്നത്തെ സദ്യ.
ഇതിൽ പലർക്കും തിരിഞ്ഞുപോകുന്ന സദ്യയിലെ പ്രധാനിയായ രണ്ട് വിഭവമാണ് പച്ചടിയും കിച്ചടിയും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഓണം ഇങ്ങെത്താറായ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എന്താണെന്നു നമുക്ക് നോക്കാം...
പച്ചടിയും കിച്ചടിയും സദ്യകളിലെ രണ്ട് വിഭവമാണ് എന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളിലും എന്തിനേറെ രുചിയിൽ പോലും ഇവ രണ്ടാണ്. പച്ചടി മധുരമുള്ളതും കിച്ചടി എരിയും പുളിയും ചേർന്നതാണ്. പച്ചടിയിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കും. എന്നാൽ കിച്ചടിയിൽ തൈരിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതുപോലെ കടുക് അരച്ച് ചേർക്കും.
പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അറിയാം
മധുരവും പുളിയും കലർന്ന ഒരു രുചിയായിരിക്കും പച്ചടിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ മധുരമുള്ളതോ വേവിച്ചാൽ മൃദുവാകുന്നതുമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് പഴുത്ത മാമ്പഴം, കൈതച്ചക്ക, നേന്ത്രപ്പഴം, മുന്തിരി, ബീറ്റ്റൂട്ട്, മത്തങ്ങ, വെള്ളരിക്ക എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ എതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക. അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, അല്പം വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് അടച്ചുവെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരച്ച തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ജീരകം എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിൽ 2-3 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് പച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അതോടെ പച്ചടി റെഡി
കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം
കിച്ചടിയിൽ മധുരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം പുളിക്കും എരിക്കുമാണ്. കൂടാതെ കിച്ചടിയിൽ കടുക് അരച്ച് ചേർക്കും. കടുക് അരച്ച് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറിക്ക് നല്ലൊരു എരിവും ചെറിയൊരു കൈപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. വെള്ളരിക്ക, വെണ്ടയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക എന്നിവയെല്ലാം കിച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത ശേഷം അടിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കിച്ചടി ഒരു കാരണവശാലും തിളപ്പിക്കരുത്. കിച്ചടി ചൂടായ ശേഷം ഒരു ചെറിയ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക. അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് കിച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക.
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