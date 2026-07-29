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Onam 2026: സ്കൂളുകളിൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ഓണാവധി; ഓ​ഗസ്റ്റ് 31ന് വീണ്ടും തുറക്കും, പരീക്ഷകൾ 13 മുതൽ

Onam 2026 School Holidays: ഓഗസ്റ്റ് 21 പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും. അന്നേ ദിവസം സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം അവധിക്കായി അടയ്ക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:14 PM IST
Onam 2026: സ്കൂളുകളിൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ഓണാവധി; ഓ​ഗസ്റ്റ് 31ന് വീണ്ടും തുറക്കും, പരീക്ഷകൾ 13 മുതൽ
Image Credit: AI Image

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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