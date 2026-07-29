തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഈ വർഷത്തെ ഓണപ്പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ ആരംഭിക്കും. എൽപി, യുപി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളാണ് 13-ന് തുടങ്ങുക. എന്നാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതലായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക.
രാവിലെ 10 മുതൽ 12.15 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1.30 മുതൽ 3.45 വരെയുമാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. അതേസമയം, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള പരീക്ഷകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 20-ഓടെ പൂർത്തിയാകും.
ഓഗസ്റ്റ് 21 പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്നും അന്നേ ദിവസം സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം അവധിക്കായി അടയ്ക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവധി വരികയാണെങ്കിൽ, അന്നത്തെ പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 21-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് നടത്തും. ഓണാവധിക്കു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 31-നായിരിക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക.
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