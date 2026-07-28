/Onam 2026: ഓണസദ്യയിലെ അവിയൽ അത് വേറെ ലെവൽ, രുചിച്ചറിയണം...

Kerala Special Onam Aviyal: ഓണസദ്യ എന്നാൽ രുചികളുടെ കലവറയാണ്. മധുരം, പുളി, കയ്പ്പ്, എരിവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ രസങ്ങളും നാവിലെത്തിക്കുന്നത് വാഴയിലയിൽ വിളമ്പുന്ന സദ്യയിലൂടെയാണ്. 'ഉണ്ടറിയണം സദ്യ, കണ്ടറിയണം പൂരം' എന്നാണല്ലോ പഴഞ്ചൊല്ല്. ഓണസദ്യയിലെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് 'അവിയൽ'. അവിയൽ ഇല്ലാത്ത ഓണസദ്യ എന്നല്ല ഒരു സദ്യയും ഉണ്ടാകില്ല.
കേരളീയ പാചകശൈലിയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് അവിയൽ. പലതരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിയലുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പോഷകഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ വിഭവം.
ഒരുപാട് പച്ചക്കറി കാണുമ്പോൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടായിരിക്കും എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുക എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണ് അവിയൽ. ചിലർ അവിയലിൽ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ തൈര് ചേർക്കില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാറുമുണ്ട്. മറ്റ് ചിലർ പച്ചമാങ്ങയും അവിയലിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാറുണ്ട്.
ഏത്തക്കായ, ചേന, വെള്ളരിക്ക, കാരറ്റ്, മുരിങ്ങക്കായ, ബീൻസ് എന്നിവ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ചേനയ്ക്ക് പകരം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇടാം. ബീൻസിന് പകരം പഴർ വർഗങ്ങളിലെ മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവയെല്ലാം നീളത്തിലരിഞ്ഞ് അവിയലിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മൺചട്ടിയിൽ ഈ പച്ചക്കറികളോടൊപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ വെന്തുവരുമ്പോൾ തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ജീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ ഒന്നൊതുക്കി ചട്ടിയിലെ പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇവ 3 മിനിറ്റോളം വേവിക്കുക. ഈ സമയം തൈരോ പുളിയോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി അല്പസമയം അടച്ചുവെക്കുക. ദേ... അവിയൽ റെഡി. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയുമാണ് അവിയലിന്റെ രുചി പൂർണമാക്കുന്നത്.
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