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Onam 2026: ഓണസദ്യയിലെ അവിയൽ അത് വേറെ ലെവൽ, രുചിച്ചറിയണം...

Onasadya 2026: സദ്യവട്ടങ്ങളിലെ താരമാണ് അവിയൽ എന്നത് സംശയമില്ലാത്തെ കാര്യം. അവിയലിന് പല നാടുകളിലും പല രുചിയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:57 AM IST
Onam 2026: ഓണസദ്യയിലെ അവിയൽ അത് വേറെ ലെവൽ, രുചിച്ചറിയണം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Onam 2026: ഓണസദ്യയിലെ അവിയൽ അത് വേറെ ലെവൽ, രുചിച്ചറിയണം...
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