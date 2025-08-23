English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Government: ശമ്പളത്തിനൊപ്പം ക്ഷാമബത്തയും; ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഓണം ബമ്പറുമായി സർക്കാർ

പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ക്ഷാമാശ്വാസവും ഒരു ഗഡു അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 23, 2025, 05:49 PM IST
  • ഒരു ഗഡു ക്ഷാമബത്തയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • കൂടാതെ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ക്ഷാമാശ്വാസവും ഒരു ഗഡു അനുവദിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ച് സർക്കാർ. ഒരു ഗഡു ക്ഷാമബത്തയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ക്ഷാമാശ്വാസവും ഒരു ഗഡു അനുവദിച്ചു. ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുജിസി, എഐസിടിഇ, മെഡിക്കൽ സർവീസസ്‌ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമൊപ്പമാണ് ക്ഷാമബത്ത ലഭിക്കുക. 

