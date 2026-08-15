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Onam Exam Postponed: പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ഓണം അടിച്ച് പൊളിക്കാം; 21ന് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കും, മാറ്റിയ പരീക്ഷ എന്ന്?

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഓണപ്പരീക്ഷാ ടൈംടേബിളിൽ മാറ്റം. സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 21-ാം തിയതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിയത്. മാറ്റിയ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 1ന് നടത്തും. ആഘോഷദിവസം തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പരീക്ഷ മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:36 PM IST
Onam Exam Postponed: പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ഓണം അടിച്ച് പൊളിക്കാം; 21ന് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കും, മാറ്റിയ പരീക്ഷ എന്ന്?
Image Credit: onam exam | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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