/Onam Exam Postponed: പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ഓണം അടിച്ച് പൊളിക്കാം; 21ന് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കും, മാറ്റിയ പരീക്ഷ എന്ന്?

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഓണപ്പരീക്ഷാ ടൈംടേബിളിൽ മാറ്റം. സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 21-ാം തിയതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിയത്. മാറ്റിയ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 1ന് നടത്തും. ആഘോഷദിവസം തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പരീക്ഷ മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്.
പരീക്ഷ മാറ്റിയതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ടെൻഷനില്ലാതെ ഓണം ആഘോഷിക്കാം. 21-ാം തിയതി ഓണാഘോഷം നടത്തി അന്ന് തന്നെ ഓണാവധിക്കായി സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കും. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും.