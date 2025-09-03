English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

Onam Celebration: പരേഡ് കഴിയുന്നത്ര വർണ്ണാഭമാക്കുന്നതിനായി ഫ്ലോട്ടുകളും പ്രകടനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:19 AM IST
  • ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായി
  • വൈകുന്നേരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കും

Onam 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ 6 മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.

Also Read: ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ച് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പരിപാടിയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ഒപ്പം സിനിമാതാരങ്ങളായ ജയം രവി, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തും. തലസ്ഥാനത്തെ 33 വേദികളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് കലാകാരന്മാർ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനം സെപ്റ്റംബർ 5, 6, 7 തീയതികളിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരം ഡ്രോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ലൈറ്റ് ഷോ ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ മാനവീയം വീഥിയിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയുന്ന ഘോഷയാത്രയോടെ ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

OnamOnam 2025Onam celebrationsChief MinisterPinarayi Vijayan

