Onam 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ 6 മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.
പരിപാടിയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ഒപ്പം സിനിമാതാരങ്ങളായ ജയം രവി, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തും. തലസ്ഥാനത്തെ 33 വേദികളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് കലാകാരന്മാർ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.
ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനം സെപ്റ്റംബർ 5, 6, 7 തീയതികളിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരം ഡ്രോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ലൈറ്റ് ഷോ ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ മാനവീയം വീഥിയിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയുന്ന ഘോഷയാത്രയോടെ ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും.
