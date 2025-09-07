Kerala Onam 2025: 'ആയിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാർ, 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകൾ'; ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്ര സെപ്റ്റംബർ 9ന് വൈകിട്ട് നടക്കും. വെള്ളയമ്പലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കിഴക്കേക്കോട്ടയിലാണ് ഘോഷയാത്ര സമാപിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ആയിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും. ഘോഷയാത്ര ഗവർണർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഘോഷയാത്രയിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ബാൻഡ് സംഘവും പങ്കുചേരും.
തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദൃശ്യ- ശ്രവ്യകലാരൂപങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നിറവേകുക. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന പ്രമേയം മുൻനിർത്തിയാണിത്. ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകുക.
കേരളീയ പൈതൃകവും, സിനിമയും, സാഹിത്യവും, സ്ത്രീശാക്തീകരണവും, സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവ സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടുകളുടെ വിഷയങ്ങളാകും. ഫ്ലോട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻപ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ്. ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ എത്തും. ഘോഷയാത്രയെ തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകും.
