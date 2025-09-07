English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Onam 2025: 'ആയിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാർ, 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകൾ'; ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച

60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളാണ് ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുക.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:17 PM IST
  • വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും.
  • നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന പ്രമേയം മുൻനിർത്തിയാണിത്.

Read Also

  1. Holiday: പുലികളി; തൃശൂരിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക അവധി

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം
8
Guru Mangal Yuti
Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Gold Rate 06 September 2025: സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 640 രൂപ
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 06 September 2025: സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 640 രൂപ
Kerala Onam 2025: 'ആയിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാർ, 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകൾ'; ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്ര ചൊവ്വാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: ഓണം സമാപന ഘോഷയാത്ര സെപ്റ്റംബർ 9ന് വൈകിട്ട് നടക്കും. വെള്ളയമ്പലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കിഴക്കേക്കോട്ടയിലാണ് ഘോഷയാത്ര സമാപിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. ആയിരത്തിൽ പരം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും 60 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും. ഘോഷയാത്ര ഗവർണർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഘോഷയാത്രയിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ബാൻഡ് സംഘവും പങ്കുചേരും.

Add Zee News as a Preferred Source

തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദൃശ്യ- ശ്രവ്യകലാരൂപങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നിറവേകുക. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന പ്രമേയം മുൻനിർത്തിയാണിത്. ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകുക.

Also Read: Google Map: ഗൂഗിൾമാപ്പ് ചതിച്ചു; ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ കുടുംബം ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി

കേരളീയ പൈതൃകവും, സിനിമയും, സാഹിത്യവും, സ്ത്രീശാക്തീകരണവും, സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവ സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടുകളുടെ വിഷയങ്ങളാകും. ഫ്ലോട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻപ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ്. ഘോഷയാത്ര വീക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ എത്തും. ഘോഷയാത്രയെ തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Onam 2025ProcessionKerala Governmentഓണം സമാപന ഘോഷയാത്രകേരള സർക്കാർ

Trending News