തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുന്നത് ഇന്നാണ്. വർണാഭമായ ഘോഷയാത്രയാണ് വൈകിട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. വെള്ളയമ്പലത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി കിഴക്കേകോട്ടയിലാണ് ഘോഷയാത്ര അവസാനിക്കുക.
ആയിരത്തിലധികം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കലാരൂപങ്ങളും 60ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കും. വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. മാനവീയം വീഥിയിൽ ഗവർണർ ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
Newborn Died in Idukki: ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തയാറായില്ല, കർത്താവ് രക്ഷിച്ചോളുമെന്ന് ഭർത്താവ്! യുവതി വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച നവജാതശിശു മരിച്ചു
ഘോഷയാത്രയിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ബാൻഡ് സംഘവും പങ്കുചേരും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകും. ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടാകുക.
വിവിഐപി പവലിയൻ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് മുന്നിലാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുൻവശത്ത് വിഐപി പവലിയനുണ്ടാകും. വിഐപി പവലിയന് മുന്നിലും മ്യൂസിയം ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലും കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് കൂടാതെ വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായും പ്രത്യേകം പവലിയൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം സമാപന ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
