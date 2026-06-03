/ഓണപരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ; അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: 2026-27 അധ്യയന വര്ഷത്തെ അക്കാദമിക് കലണ്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അക്കാദമിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ, പരീക്ഷകൾ, അവധികൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, മാതൃക പരീക്ഷകൾ, വാര്ഷിക പരീക്ഷകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനും ചേര്ന്നാണ് കലണ്ടര് പുറത്തിറക്കിയത്.
എൽപി സ്കൂളുകളിലെ ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം എന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, യുപി, എച്ച്എസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ച് ശനിയാഴ്ചകൾ അധിക പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളായിരിക്കും. അതേസമയം, ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ 21 വരെയായിരിക്കും ഓണ പരീക്ഷ നടക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് ഓണാവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 31നായിരിക്കും അവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത്.
ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബര് 10ന് തുടങ്ങി 18നാണ് അവസാനിക്കുക. ഡിസംബര് 18നാണ് ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുക. ഡിസംബര് 28ന് സ്കൂൾ തുറക്കും. പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ- 2027 ജനുവരി 20 മുതലും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ- 2027 മാർച്ചിലും നടക്കും. പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടൂ പരീക്ഷകൾ- മാർച്ച് രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച് 29നാകും അവസാനിക്കുക.
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