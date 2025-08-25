English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam 2025: വെളിച്ചെണ്ണ വില വീണ്ടും കുറച്ചു; ഓണം ഫെയര്‍ ആരംഭിച്ചു

Supplyco onam fare: ഉപഭോക്താവിന് സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:06 PM IST
  • സെപ്തംബർ നാല് വരെ ഓണച്ചന്ത ഉണ്ടാകുക
  • 26 ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 167 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓണച്ചന്തകൾ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സപ്ലൈകോ ശബരി ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില വീണ്ടും കുറച്ചു. സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലിറ്ററിന് 339 രൂപയും സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിൽ 389 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് മുതൽ സപ്ലൈകോയിൽ ശബരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില.

സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിൽ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങാം. ശബരി ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നേരത്തെ സബ്സിഡി വില 349 രൂപയും സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിലെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില 429 രൂപയും ആയിരുന്നു.

കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഓണച്ചന്തകൾ സെപ്തംബർ നാല് വരെ പ്രവർത്തിക്കും. 26 ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 167 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആണ് ഓണച്ചന്തകൾ തുറക്കുന്നത്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ സെപ്തംബർ നാല് വരെയാണ് ഓണച്ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

