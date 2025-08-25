Onam 2025: വെളിച്ചെണ്ണ വില വീണ്ടും കുറച്ചു; ഓണം ഫെയര്‍ ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സപ്ലൈകോ ശബരി ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില വീണ്ടും കുറച്ചു. സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലിറ്ററിന് 339 രൂപയും സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിൽ 389 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് മുതൽ സപ്ലൈകോയിൽ ശബരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില.
സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിൽ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങാം. ശബരി ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നേരത്തെ സബ്സിഡി വില 349 രൂപയും സബ്സിഡി ഇതര നിരക്കിലെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില 429 രൂപയും ആയിരുന്നു.
കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഓണച്ചന്തകൾ സെപ്തംബർ നാല് വരെ പ്രവർത്തിക്കും. 26 ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 167 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആണ് ഓണച്ചന്തകൾ തുറക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ സെപ്തംബർ നാല് വരെയാണ് ഓണച്ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.