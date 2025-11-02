Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

പത്തനംതിട്ട: ചെന്നീർക്കരയിൽ ഒന്നരവയസുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. തൃക്കുന്നമുരുപ്പ് സാജന്റെയും സോഫിയുടെയും ഏക മകൻ സായി ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സംഭവം. മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെയാണ് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മൂലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ കപ്പലണ്ടി പോയത് അമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതറിയാതെ അമ്മ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലൂട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതോടെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നീർക്കരയിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതോടെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
