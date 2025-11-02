English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു നി​ഗമനം. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥ മരണകാരണം വ്യക്തമായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:43 PM IST
  • മുലപ്പാൽ‌ നെറുകയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്.
  • എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെയാണ് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മൂലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Read Also

  1. Drowning Death: കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തിരയിൽപ്പെട്ടു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, സംഭവം കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത്

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
6
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
6
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

പത്തനംതിട്ട: ചെന്നീർക്കരയിൽ ഒന്നരവയസുകാരൻ മരിച്ചത് കപ്പലണ്ടി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. തൃക്കുന്നമുരുപ്പ് സാജന്റെയും സോഫിയുടെയും ഏക മകൻ സായി ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സംഭവം. മുലപ്പാൽ‌ നെറുകയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെയാണ് കപ്പലണ്ടി അന്നനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് മൂലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ കപ്പലണ്ടി പോയത് അമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതറിയാതെ അമ്മ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലൂട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതോടെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നീർക്കരയിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോ​ഗ്യനില വഷളായതോടെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും  രക്ഷിക്കാനായില്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PathanamthittaPathanamthitta Newsപത്തനംതിട്ട

Trending News