  • Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

കരിമാൻതോട് ശ്രീനാരായണ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:58 PM IST
  • കരിമാൻതോട് തൂമ്പാക്കുളത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • കരിമാൻതോട്ശ്രീനാരായണ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിലക്ഷ്മി.

Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആദിലക്ഷ്മി (8) ആണ് മരിച്ചത്. കരിമാൻതോട് തൂമ്പാക്കുളത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. കരിമാൻതോട്ശ്രീനാരായണ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിലക്ഷ്മി. ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് കുട്ടികളെ കോന്നി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പാമ്പിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഓട്ടോ മറിഞ്ഞത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pathanamthitta NewsAuto AccidentPathanamthitta accidentപത്തനംതിട്ടഅപകടം

