  • Malayalam News
  • Kerala
  • Ernakulam News: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനം; ഒരു മരണം, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

Ernakulam News: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനം; ഒരു മരണം, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

പള്ളി പെരുന്നാളിന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:10 PM IST
  • പരിക്കേറ്റ ജയിംസിനെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
  • രാവിലെ 8 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

Ernakulam News: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനം; ഒരു മരണം, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ‌ പള്ളി പെരുന്നാളിന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഒരു മരണം. കടാതി സ്വദേശി രവി (55) ആണ് മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ ജയിംസിനെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 8 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കടാതി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് പള്ളി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പടക്കം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ രവിയും ജെയിംസും ചേർന്ന് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. 

 

ERnakulam NewsMuvattupuzhaKathina Explosionഎറണാകുളംമൂവാറ്റുപുഴ

