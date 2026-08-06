/Idukki Accident: കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം!

തൊടുപുഴ: കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടം നടന്നത് ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ നാലാംമൈലിനു സമീപമാണ്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽപെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടമുണ്ടായത് ഏലപ്പാറയിൽ നിന്നും കട്ടപ്പനയിലേക്ക് വരുന്ന മലയോര ഹൈവേയിൽ നാലാം മൈലിനു സമീപം രാവിലെയായിരുന്നു.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് സമീപത്തെ ചിന്നാര് തോട്ടിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. കാറില് മൊത്തം അഞ്ചുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടി പരിക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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