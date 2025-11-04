Sabarimala Online Booking: ശബരിമല പൂജയുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നാളെ മുതൽ... ബുക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ അറിയാം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ പൂജകളുടെയും, അക്കോമഡേഷൻ്റെയും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്കിംഗ് ലഭ്യമാണ്.
ശബരിമല മണ്ഡലമകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിവസം 70,000 ഭക്തർക്കാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, എരുമേലി, നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. 20,000 ഭക്തർക്കാണ് ഒരു ദിവസം റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് വഴി ദർശനത്തിനായി അനുവദിക്കുക.
