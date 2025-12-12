Bhagya lakshmi: ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു;ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. തൻ്റെ പേരും, ചിത്രവും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
'ദിലീപ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒറ്റ സിനിമ പോലും വിജയിക്കില്ല, വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല' എന്ന വാചകത്തോടൊപ്പം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമം സമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശം തനിക്കില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശനെതിരെ താൻ നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയും ഇതേ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭാഗ്യസക്ഷ്മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.