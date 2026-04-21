Online Fraud: മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഓൺലൈൻ പണം തട്ടിപ്പ്; സന്ദേശം ലഭിച്ചത് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി

മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഓൺലൈൻ പണം തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം. കൊല്ലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേർക്ക് പിഴ അടയ്ക്കാനുള്ള സന്ദേശം വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് ലഭിച്ചത്. മണപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ശിവൻ, അഭിലാഷ് എന്നിവർക്കാണ് ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. അമിത വേഗതയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ പിഴയടക്കണമെന്നാണ് ലഭിച്ച സന്ദേശം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും സന്ദേശത്തില് പറയുന്നു. എന്നാൽ, പരിവാഹന സൈറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് പേർക്കും ചെല്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
വിവോ, ഐക്യൂ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈബര് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി കേരളാ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വിവോ, ഐക്യൂ സ്മാര്ട്ട് ഫോണുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ഒറിജിന് ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ്' എന്ന വ്യാജേന അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള് വഴി മൊബൈല് ഫോണുകളില് മാല്വെയറുകള് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി.
മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അടിയന്തരമായി സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക (Urgent System Update Required) എന്ന തരത്തിലുള്ള പോപ്പ്അപ്പ് സന്ദേശങ്ങള് സ്ക്രീനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും ഇതില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഔദ്യോഗിക അപ്ഡേറ്റിന് പകരം മാല്വെയര് അടങ്ങിയ ആപ്പ് ഫയലുകള് ഡൗണ്ലോഡ് ആകുകയും ചെയ്യും. ആപ്പുകള് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുന്നതോടെ ഫോണിന്റെ നിയന്ത്രണം തട്ടിപ്പുകാര്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ക്യാമറ, മൈക്രോഫോണ്, എസ്എംഎസ്, കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങള് എന്നിവ ചോര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിലൂടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില് നിന്ന് പണം തട്ടാനാണ് സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കേരളാ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. സെറ്റിങ്സ് മെനുവിലെ 'സിറ്റം അപ്ഡേറ്റ്' വഴി അല്ലാതെ ബ്രൗസർ വഴിയോ മെസേജുകൾ വഴിയോ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും 'ഫോണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും' എന്ന രീതിയില് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങള് കണ്ടാല് അവ പൂര്ണ്ണമായും അവഗണിക്കണമെന്നും കേരള പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
