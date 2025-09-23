കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷന് നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് 36 വണ്ടികളെന്ന് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണര് ടിജു തോമസ്. 150 മുതൽ 200 വരെ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 36 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ 2 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ടിജു തോമസ് പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം കസ്റ്റംസ് യാര്ഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊരു കാർ റോഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൊണ്ടുവരാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ്. നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന് ആര്മിയുടെയും അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും വരെ രേഖകള് വ്യാജമായി നിര്മിച്ചാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് ടിജു തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. ലിസ്റ്റിലുള്ള 90 ശതമാനം വാഹനങ്ങളും കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകള് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. പിഴ അടച്ച് കേസ് തീര്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ദുൽഖര് സൽമാനും അമിത് ചക്കാലക്കലിനും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നും കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണര് പറഞ്ഞു. വലിയ കുറ്റമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇവർ നേരിടേണ്ടിവരും. ചെറിയ കുറ്റാമാണെങ്കിൽ പിഴ ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികളും നേരിടണം. വിദേശത്ത് നിന്ന് യൂസ്ഡ് കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിയമവിരുദ്ധം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട 36 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
