Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് 38 വാഹനങ്ങൾ; കസ്റ്റംസ് പരിശോധന തുടരും

ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാ​ഗമായുള്ള കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ഇന്നും തുടരും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:11 AM IST
  • കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന ഇന്നും തുടരും.
  • കേരളത്തിൽ 150 ഓളം വാഹനങ്ങൾ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും വന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ റെയ്‌ഡിൽ ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുത്തത് 38 വാഹനങ്ങൾ. കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന ഇന്നും തുടരും. കേരളത്തിൽ 150 ഓളം വാഹനങ്ങൾ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും വന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കുണ്ടന്നൂരിലെ ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. 

സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് കേരളത്തിൽ ഓപ്പേറഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാ​ഗമായി പരിശോധന നടന്നത്. ഈ പരിശോധനയിലാണ് നടൻ ദുൽഖറിന്റെയും അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെയും വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു. അതേസമയം അന്വേഷണവുമായി നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ് വൃത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ എംബസി, യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് എന്നിവയുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളാണ് അമിത് ചക്കാലക്കിലിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Also Read: Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ആഢംബര കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സെക്കന്റ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ല. പുതിയ കാറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ 200% തീരുവയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നാണ് വാഹനക്കടത്ത് റാക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് വിവരം.

Operation NumkhorCustomsCustoms raidഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർകസ്റ്റംസ്

