English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: അമിത് ചക്കാലക്കൽ വീണ്ടും കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി; രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

Operation Numkhor Kerala: അമിത്തിന്റെ ​ഗാരേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളും കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 25, 2025, 07:36 PM IST
  • ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടത്തുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കായി കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്
  • നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ തുടരുകയാണ്

Read Also

  1. Operation Numkoor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോര്‍; നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ്, പോലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധന തുടരുന്നു

Trending Photos

Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: അമിത് ചക്കാലക്കൽ വീണ്ടും കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി; രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാ​ഗമായി കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഹാജരായി നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ. അമിത് ചക്കാലക്കൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാണ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. അമിത്തിന്റെ ​ഗാരേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളും കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

അമിത് ചക്കാലക്കലിന് ഒപ്പം രണ്ട് പേരാണ് എത്തിയത്. വാഹനങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായാണ് ​ഗാരേജിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അമിത് പറയുന്നത്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടത്തുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കായി കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ തുടരുകയാണ്.

കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 150ഓളം വാഹനങ്ങളിൽ 38 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ അടിമാലിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെ കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂടി പിടികൂടിയിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Operation NumkhorOperation Numkhor Keralaഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർഅമിത് ചക്കാലക്കൽകസ്റ്റംസ്

Trending News