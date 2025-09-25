Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: അമിത് ചക്കാലക്കൽ വീണ്ടും കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി; രേഖകൾ ഹാജരാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഹാജരായി നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കൽ. അമിത് ചക്കാലക്കൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാണ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. അമിത്തിന്റെ ഗാരേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളും കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു.
അമിത് ചക്കാലക്കലിന് ഒപ്പം രണ്ട് പേരാണ് എത്തിയത്. വാഹനങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായാണ് ഗാരേജിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അമിത് പറയുന്നത്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടത്തുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കായി കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ തുടരുകയാണ്.
കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 150ഓളം വാഹനങ്ങളിൽ 38 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ അടിമാലിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെ കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂടി പിടികൂടിയിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
