Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോര്‍; ദുൽഖര്‍ സൽമാന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനം കണ്ടെത്തി

Operation Numkhor: ദുൽഖര്‍ സൽമാന്‍റെ നിസാൻ പട്രോൾ കാറാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:01 PM IST
  • കൊച്ചിയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്.
  • രേഖകളിൽ വാഹനത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ഓണര്‍ ഇന്ത്യൻ ആര്‍മിയെന്നാണുള്ളത്.
  • ഹിമാചൽ സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് ദുൽഖര്‍ വാഹനം വാങ്ങിയതെന്നുമാണ് രേഖയിൽ ഉള്ളത്.

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ദുൽഖര്‍ സൽമാന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനം കണ്ടെത്തി. ദുൽഖര്‍ സൽമാന്‍റെ നിസാൻ പട്രോൾ കാറാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത്. കൊച്ചിയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. രേഖകളിൽ വാഹനത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ഓണര്‍ ഇന്ത്യൻ ആര്‍മിയെന്നാണുള്ളത്. ഹിമാചൽ സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് ദുൽഖര്‍ വാഹനം വാങ്ങിയതെന്നുമാണ് രേഖയിൽ ഉള്ളത്.

ദുൽഖറിന്‍റെ രണ്ട് ലാൻഡ് റോവർ വാഹനങ്ങളും രണ്ട് നിസാൻ പട്രോൾ വാഹനങ്ങളുമാണ് കസ്റ്റംസിന്‍റെ സംശയനിഴലിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. രണ്ട് നിസാൻ പട്രോള്‍ കാറുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോള്‍ കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, കസ്റ്റംസിന്‍റെ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്ത നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ദുൽഖറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിസ്സാൻ പട്രോള്‍ വാഹനവും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Operation NumkhorOperation Numkhor KeralaDulquer Salmaan

