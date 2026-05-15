/Operation Numkhur: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ; ദുൽഖറിന്റെ കാർ പിടിച്ചെടുത്തു, പിടികൂടിയത് 'ലക്കി ഭാസ്കറി'ലെ കാർ

ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ കാർ ആണ് ദുൽഖർ ഉപയോഗിച്ചത്.
ഭൂട്ടാൻ വാഹന കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഒരു കാർ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ താരം ഉപയോഗിച്ച നിസാൻ പട്രോൾ എന്ന കാർ ആണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കളമശേരിയിലെ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത്. കള്ളക്കടത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഭൂട്ടാൻ വാഹന കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ.
സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഔദ്യോഗികമായി വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തിച്ച വാഹനമാണിതെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായി ദുൽഖറിന്റെ ചില വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ചില വാഹനങ്ങൾ താരത്തിന് തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കസ്റ്റംസിന്റെ നടപടി.
വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസുകളിലെല്ലാം അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു. അസമിൽ വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7 പേരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.